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Kemal Kılıçdaroğlu, Vecdet Öz ile görüşecek

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile görüşecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 12:54
Kemal Kılıçdaroğlu, Vecdet Öz ile görüşecek
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile görüşecek.

Adalet Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak görüşme saat 15.00'te gerçekleşecek. 

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, dün Halk TV'ye yaptığı açıklamada Ata İttifakı'nın sona erdiğini belirmişti.

Öz, şu ifadeleri kullanmıştı:

"ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca'nın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir"


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