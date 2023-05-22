Kemal Kılıçdaroğlu, Vecdet Öz ile görüşecek
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile görüşecek.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile görüşecek.
Adalet Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak görüşme saat 15.00'te gerçekleşecek.
Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, dün Halk TV'ye yaptığı açıklamada Ata İttifakı'nın sona erdiğini belirmişti.
Öz, şu ifadeleri kullanmıştı:
"ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca'nın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir"
En Çok Okunan Haberler
-
- Vecdet Öz'den flaş 'ATA İttifakı' açıklaması
- Sinan Oğan açıklamasını yarın saat 17.00'de yapacak
- Kılıçdaroğlu ve Oğan arasında gizli zirve
- AP lideri Öz'den Oğan'a sert tepki
- Oğuzhan Uğur'dan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama
- Camide skandal: 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın
- Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı!
- 'Ankara Kuşu' adlı hesabın kullanıcısı tutuklandı
- Erdoğan'ın su endişesi: Yakın korumasından bile...