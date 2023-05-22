Eski Ülkü Ocakları Başkanı Karamahmutoğlu: 'Kılıçdaroğlu, bu seçimin galibidir'

Yayınlanma: 22.05.2023 - 11:14

Güncelleme: 22.05.2023 - 11:15

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı.

28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

Halk TV'de yayımlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu oldu.

Ülkücü gelenekte etkisi ile de tanınan Karamahmutoğlu, Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da suikast ile öldürülmesinde MHP'nin sessizlik içinde kalmasına rağmen taziye mesajı yayımlamasıyla dikkat çekmişti.

"14 MAYIS GÖSTERMİŞTİR Kİ ERDOĞAN BU SEÇİMİN KAYBEDENİ"

Karamahmutoğlu, Türkiye'de ekonomik kriz, siyasi istikrarsızlık ve can güvenliği sorunları nedeniyle gençlerin seçimi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması durumunda gençlerin ülkeyi terk etmeyi düşündüğünü ifade etti.

AKP'nin sığınmacıları oy kaynağı olarak gördüğüne dikkat çeken Mahmutoğlu, vatandaşlığın da para karşılığı satıldığını hatırlattı.

Karamahmutoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu, bu seçimin galibidir. Aradaki yüzde 5'lik fark, bütün matematik ortada. Hükümetin imkanlarıyla 21 yıldır YSK'sından ilçe seçim kurulana, ithal seçmeninden oy pusulasında, birleştirme tutanaklarına... Yüzde 2'lik, 3'lük, 4'lük oy kayması var. 14 Mayıs'ta alınan oy göstermiştir ki Tayyip Erdoğan bu seçimin kaybedeni. Ülkenin yenilenmeye ihtiyacı var, değişime ihtiyaç var. Ülkenin sosyolojisi değişiyor" ifadelerini kullanarak Türkiye için gereken değişimin Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleşeceğini söyleyerek Millet İttifakı'na desteğini açıkladı.