Kılıçdaroğlu 'söz' verdi: Beni eleştirdiğin için asla başına bir iş gelmeyecek

Yayınlanma: 12.04.2023 - 21:48

Güncelleme: 12.04.2023 - 22:13

Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam sosyal medya hesabında; bir video paylaşarak bazı televizyon kanallarının hazırladıkları kampanya filmini yayınlamayı reddettiğini duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu, sansüre uğrayan kısa filmlerden devamını bu akşam sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına "Cumhurbaşkanı olarak beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz. O, bugüne dek 200 bin kişiye soruşturma açtırdı. En acısı, yalnızca 2021 yılında 305 çocuğu dava etti. Çocukların 101’i 12-14 yaş arasındaydı. Korkunç travmalar yaşattı çocuklara. Ben asla bunları yapmayacağım. #SanaSöz" notu düşen Kılıçdaroğlu, ilk kampanya filminde şunları söyledi:

"Sana söz Millet İttifakı iktidarında beni özgürce ve korkmadan eleştirebileceksin. Eleştirdiğin için asla ve asla başına bir iş gelmeyecek. Sana söz 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım"