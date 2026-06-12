Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin MYK'si toplandı: Yeni ihraçlar konuşulacak

'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) ikinci kez toplandı.

Parti genel merkezinde yapılan toplantının gündeminde, Grup Başkanvekilleri ataması, PM toplantısı değerlendirmesi ve 16 Haziran Salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı’na ilişkin tutum bulunuyor.

YENİ İHRAÇLAR GÜNDEMDE

Toplantıda "parti suçu" işlediği iddia edilen ve aralarında bazı il başkanları ve milletvekillerinin de bulunduğu partililerin ihraçlarının konuşulacağı belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu MYK'sinin ilk toplantısında 9 milletvekili ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sev edilmişti. Vekiller arasında bulunan CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın görevleri TBMM'nin web sitesinden silinmişti. Toplantıda görevleri elinden alınan isimlerin yerine yeni isimlerin konuşulacağı gelen bilgiler arasında.