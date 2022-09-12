Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 12 Eylül mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

Demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız. #12Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de halkın iradesini gasp eden tüm rejimler de tarih huzurunda hesap vermeye mecburdur. Demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz!