Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 12 Eylül mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız. 12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de halkın iradesini gasp eden tüm rejimler de tarih huzurunda hesap vermeye mecburdur” dedi.

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2022 Pazartesi, 19:20
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 12 Eylül mesajı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

  • Demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız. 12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de halkın iradesini gasp eden tüm rejimler de tarih huzurunda hesap vermeye mecburdur. Demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz!

Kemal Kılıçdaroğlu 12 Eylül CHP

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