Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Bulgaristan' çağrısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin, “Çifte vatandaşlığı bulunan vatandaşlarımızın, Türkiye’de açılan sandıklarda da oy kullanmaları Bulgaristan demokrasisine katkı ve soydaşlarımızın güçlü bir siyasi temsiliyeti açısından önemlidir. Oyunu kullan" mesajını verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle:
“Bulgaristan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde, çifte vatandaşlığı bulunan vatandaşlarımızın, Türkiye’de açılan sandıklarda da oy kullanmaları Bulgaristan demokrasisine katkı ve soydaşlarımızın güçlü bir siyasi temsiliyeti açısından önemlidir. Oyunu kullan.”
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