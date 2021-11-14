Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Bulgaristan' çağrısı

14 Kasım 2021 Pazar, 08:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Bulgaristan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde, çifte vatandaşlığı bulunan vatandaşlarımızın, Türkiye’de açılan sandıklarda da oy kullanmaları Bulgaristan demokrasisine katkı ve soydaşlarımızın güçlü bir siyasi temsiliyeti açısından önemlidir. Oyunu kullan.”