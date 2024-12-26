Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a canlı yayın teklifi: Melih Gökçek kadar cesaretin vardır herhalde

Yayınlanma: 26.12.2024 - 20:32

Güncelleme: 26.12.2024 - 20:32

CHP'nin önceki genel başkanı Kılıçdaroğlu X hesabından Erdoğan'a yanıt verdi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu, "CHP’nin eski yönetimi, bilhassa da devrik genel başkanı, Suriye’de işlenen insanlık suçlarına vicdan penceresinden bakmadı, daha doğrusu bakmak istemedi" sözleri ile hedef almıştı.

"Böyle sosyal medyada sataşarak olmaz. Gel, bir canlı yayında karşıma çık, konuşalım" diyen Kılıçdaroğlu, "Sana prompter kullanmak serbest. Kanalı ve gazetecileri de sen seç. Melih Gökçek kadar cesaretin vardır herhalde, değil mi?" ifadelerini kullandı.

"OLUR OLMADIK ŞEYLER SIRALAMIŞSIN"

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a verdiği yanıt şu şekilde:

"Bak Erdoğan, yine Suriye politikası ve Suriyeliler üzerinden olur olmadık şeyler sıralamışsın. Ancak unutma, sen Suriye’deki vatan toprağımızı terk edip kaçarken, Reyhanlı’ya gidip ilk açıklamayı yapan kişi bendim.

Eğer dış politikayı, ekonomiyi ve ülkemiz siyasetini gerçekten konuşmak ve bir şeyler öğrenmek istiyorsan, böyle sosyal medyada sataşarak olmaz. Gel, bir canlı yayında karşıma çık, konuşalım. Sana prompter kullanmak serbest. Kanalı ve gazetecileri de sen seç.

Melih Gökçek kadar cesaretin vardır herhalde, değil mi?"

Bak Erdoğan, yine Suriye politikası ve Suriyeliler üzerinden olur olmadık şeyler sıralamışsın. Ancak unutma, sen Suriye’deki vatan toprağımızı terk edip kaçarken, Reyhanlı’ya gidip ilk açıklamayı yapan kişi bendim.



Eğer dış politikayı, ekonomiyi ve ülkemiz siyasetini gerçekten… https://t.co/lEtPMX1KKQ — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 26, 2024

Kılıçdaroğlu ve Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek 2008 yılında canlı yayında tartışmışlardı.