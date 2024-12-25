Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: 'Senin ne kadar acınacak bir hale geldiğinin en açık göstergesi'

Yayınlanma: 25.12.2024 - 20:30

Güncelleme: 25.12.2024 - 20:30

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu şunları yazdı:

“Sen, namusun ve şerefin üzerine ettiğin tarafsızlık yeminine ihanet eden birisin.

Devletin kurumlarını kendi intikam duygularına alet edecek kadar gözün dönmüş durumda. Bir kereliğine olsun, tarafsızlık yeminine sadık kal!

AKP’li belediyelerin SGK prim borçlarını da tahsil et. Yerel seçimlerden hemen önce, sadece AKP’li belediyelere seçimleri kazanabilmeleri için gönderdiğin paralar, senin ne kadar acınacak bir hale geldiğinin en açık göstergesidir.

Aşağıda yazdıklarım senin sözlerindir. Seni, kadim milletimizin vicdanına havale ediyorum:

“Bu belediyeler kimin belediyesi? Bu halkın belediyesi değil mi? Bu merkezi yönetimdeki anlayış, çetelerle ve mafyalarla müşterek çalışan kafa.”

İşte senin kafan bu!”

Sen, namusun ve şerefin üzerine ettiğin tarafsızlık yeminine ihanet eden birisin.



Devletin kurumlarını kendi intikam duygularına alet edecek kadar gözün dönmüş durumda. Bir kereliğine olsun, tarafsızlık yeminine sadık kal!



AKP’li belediyelerin SGK prim borçlarını da tahsil et.… https://t.co/5yETPtp2kP — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 25, 2024

CHP’Lİ BELEDİYELERİ HEDEF ALMIŞTI

Kılıçdaroğlu’nun cevap verdiği paylaşımında Erdoğan, şunları yazmıştı:

“SGK’ya en borçlu 10 belediyenin 7’sinin CHP’li olması, zirvede 10 milyar liralık borçla İzmir’in bulunması tabii ki tesadüf değildir.

Borçları hatırlatılınca feveran eden CHP’ye, şimdi yolunu gözledikleri eski genel başkanları Bay Kemal’in cümleleriyle şunu söylemek isterim:

“Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın. Bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK’ya olan prim borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz.”

Kusura bakmayın; emeklinin, memurun, işçinin, esnafın, çiftçinin, engellinin, yetimin, öksüzün hakkını size konserlerde, şarap turlarında yedirmeyiz.”