Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Süleyman Soylu çağrısı: 'Bu ilgi istiyor. Al bunu ilgilen biraz...'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var, HDPKK’lı Semra Güzel enselendi" paylaşımını alıntılayarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li Semra Güzel’in yakalandığını duyurdu mesajında kendisini hedef almasına yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu, kendisine “sana üzücü bir haberimiz var” diye seslenen Soylu için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.
KILIÇDAROĞLU’NDAN ERDOĞAN’A SÜLEYMAN SOYLU ÇAĞRISI
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Erdoğan’ı etiketleyerek Soylu için “Bu ilgi istiyor. Al bunu ilgilen biraz...” ifadelerini kullandı.
Bu ilgi istiyor. Al bunu ilgilen biraz... @RTErdogan https://t.co/jU9mMsZWih— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 2, 2022
Soylu, HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in yakalanmasını ''Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı'' diyerek duyurmuştu.
BAŞARIR: YARGILANACAKSIN
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da Soylu’nun duyurusuna tepki gösterdi.
Başarır, “Sen utanmaz bir insansın! Evet çok az kaldı ve bir kez daha söylüyorum yargılanacaksın suç makinesi!” dedi.
Sen utanmaz bir insansın! Evet çok az kaldı ve bir kez daha söylüyorum yargılanacaksın suç makinesi! https://t.co/NVvmfWAUXP— Ali Mahir Başarır (@alimahir) September 2, 2022
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