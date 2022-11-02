Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Hüseyin Baş' açıklaması: 'Liderler değerlendirsin'
CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) önceki günkü toplantısında BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın altılı masaya dahil olması konusunun gündeme geldiği öğrenildi.
Toplantıda MYK üyelerinin, BTP masaya dahil olursa çalışmaların nasıl süreceğini sorduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun da konunun 14 Kasım’da liderler arasında ele alınacağını belirterek, “Masa bir değerlendirme yapsın, sonra konuşuruz” karşılığını verdiği belirtildi.
Bunun yanında Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretle ilgili bilgi paylaşan CHP kurmayları, CHP liderinin yine bilim insanlarıyla görüşeceğini, “Türkiye’nin yetişmiş insan gücünü kamuoyuna göstermek istediğini” ve Almanya’ya da bir ziyaret gerçekleştirdikten sonra bu ay içerisinde “cumhuriyetin ikinci yüzyılına yönelik yeni bir ekonomi vizyonu” açıklayacağını aktardı.
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