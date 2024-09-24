Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na destek telefonu

Yayınlanma: 24.09.2024 - 16:46

Güncelleme: 24.09.2024 - 16:46

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu İletişim Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, görüşmede Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak davası ile ilgili desteklerini iletti.

Kemal Kılıçdaroğlu İletişim Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak, siyasi yasak davası ile ilgili desteklerini iletti. Telefon görüşmesinde, Sayın Kılıçdaroğlu, demokrasiye ve Türkiye'ye yakışmayan siyasi yasaklara karşı olduğunu belirterek, olası akıldışı bu yasağa karşı İmamoğlu’nun yanında olacağını ve gerekli mücadeleyi sonuna kadar vereceğini aktardı" denildi.



