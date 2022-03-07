Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' çıkışı!

07 Mart 2022 Pazartesi, 14:00

Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla CHP Genel Merkezi'nin kadın personeli ile bir araya geldi.

Harcanan her emeğin, gösterilen her çabanın değerli olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, bu süreçte herkesin üstlendiği bir misyon, görev bulunduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırma gibi bir görevleri olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, bunun kavgasını verdiklerini, mücadelesini yaptıklarını kaydetti.

Toplumun değişik kesimleriyle güzel, sıcak, samimi diyalogları bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla hep söylerim, eğer adımız Cumhuriyet Halk Partisi ise hepimiz bu partiyi halkın partisi haline getirmek zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bugün sizin gününüz. Kadının sosyal hayatta da aktif olmasını isteriz. Siyasal hayatta aktif olmasını isteriz, daha güçlü olmasını isteriz. Kadın erkek eşitliğinin sağlanmasını isteriz. Rafa kaldırılan İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar uygulamaya konmasını isteriz. Bu bizim temel hedeflerimizden birisi. Aslında bu hedefi sizler de biliyorsunuz, bizler de biliyoruz. Bütün mesele hedefleri gerçekleştirebileceğimiz ortamı yaratmak. Eğer bunu yaratabilirsek sonuç alırız.

Sizlerle beraber olduğum için son derece mutluyum. İşinizin kolay olmadığını biliyorum. Zor olduğunun farkındayım. Ama önemli olan zor işlerin altından kalkmaktır, kolay işi herkes yapar. Dolayısıyla sizin böyle bir tarihsel göreviniz var. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım sadece yılın bir gününde değil, 365 gününde kadınlar daha görünür, daha aktif, sözleri daha fazla dinlenen, gücü daha fazla görülen bir tablo ortaya çıksın Türkiye'de. En büyük beklentimiz de bu zaten"

Kılıçdaroğlu, daha sonra CHP Genel Merkezi’nin kadın personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek sunuldu.