Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.00’i işaret etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Kuruşu kuruşuna saydım beş para etmiyorlar. Saat 21.00’de birlikte bakalım bir ibret tablosuna" paylaşımında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
03 Mart 2022 Perşembe, 19:19
Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.00’i işaret etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, bugün saat 21.00’de bir açıklama yapacağını duyurdu.

“BEŞ PARA ETMİYORLAR”

Kılıçdaroğlu, mesajında “Kuruşu kuruşuna saydım beş para etmiyorlar. Saat 21.00'de birlikte bakalım bir ibret tablosuna. Bekliyorum” ifadelerini kullandı.


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