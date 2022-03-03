Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.00’i işaret etti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Kuruşu kuruşuna saydım beş para etmiyorlar. Saat 21.00’de birlikte bakalım bir ibret tablosuna" paylaşımında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, bugün saat 21.00’de bir açıklama yapacağını duyurdu.
“BEŞ PARA ETMİYORLAR”
Kılıçdaroğlu, mesajında “Kuruşu kuruşuna saydım beş para etmiyorlar. Saat 21.00'de birlikte bakalım bir ibret tablosuna. Bekliyorum” ifadelerini kullandı.
Kuruşu kuruşuna saydım beş para etmiyorlar. Saat 21.00’de birlikte bakalım bir ibret tablosuna. Bekliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 3, 2022
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