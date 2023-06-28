Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2023 - 17:11
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Tüm milletimizin huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini diliyor, #KurbanBayramı’nı kutluyorum" dedi.


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