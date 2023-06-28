Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Yayınlanma: 28.06.2023 - 17:11

Güncelleme: 28.06.2023 - 17:11

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Tüm milletimizin huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini diliyor, #KurbanBayramı’nı kutluyorum" dedi.