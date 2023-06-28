Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, "Tüm milletimizin huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini diliyor, #KurbanBayramı’nı kutluyorum" dedi.
Tüm milletimizin huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini diliyor, #KurbanBayramı’nı kutluyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 28, 2023
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