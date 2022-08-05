Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ODTÜ mesajı: Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ’nün yeni mezunlarının yarın Devrim Stadyumunda kutlama yapmasına izin çıkmasını anımsatarak, “Rektörlük yerleşkeye girişlere 'birinci derece aile yakını' kısıtlaması getirmiş. Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca. Korkmasınlar, öğrencilerimiz amacına ulaştıysa benim gelmeme gerek yok” dedi. Kılıçdaroğlu Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin de yanında olduğunu kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2022 Cuma, 23:18
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ODTÜ mesajı: Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü'nün her yıl Devrim Stadyumu'nda yapılan mezuniyet törenini iptal etmesi kararına karşı düzenlenen eylemlerin ardından, törenin sadece aile yakınlarının katılımıyla gerçekleştirilmesi kararı çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bu gece yaptığı açıklamada, ODTÜ mezunlarının yarın Devrim Stadyumunda kutlama yapacak olmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

“KORKMASINLAR…”

Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

  • Yarın ODTÜ’de Devrim Stadyumu’nda öğrenciler mezuniyetlerini kutlayacaklar, bu güzel. Rektörlük yerleşkeye girişlere 'birinci derece aile yakını' kısıtlaması getirmiş. Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca. Korkmasınlar, öğrencilerimiz amacına ulaştıysa benim gelmeme gerek yok.

  • Gençler ve aileleri mezuniyeti gönüllerince kutlasınlar. Gençlerin gözlerinden öpüyorum, hepsini tebrik ediyorum!

BOĞAZİÇİLİLERE SESLENDİ

  • Aynı hakkı Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden de çaldılar, fakülte binalarına indirgediler mezuniyeti. Öğrenci ve veliler bir araya gelemedi. Boğaziçi öğrencileri de yapacağız derlerse yanlarındayım.

ODTÜ Boğaziçi Üniversitesi Kemal Kılıçdaroğlu Devrim Stadı

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