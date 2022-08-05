Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ODTÜ mesajı: Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ’nün yeni mezunlarının yarın Devrim Stadyumunda kutlama yapmasına izin çıkmasını anımsatarak, “Rektörlük yerleşkeye girişlere 'birinci derece aile yakını' kısıtlaması getirmiş. Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca. Korkmasınlar, öğrencilerimiz amacına ulaştıysa benim gelmeme gerek yok” dedi. Kılıçdaroğlu Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin de yanında olduğunu kaydetti.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü'nün her yıl Devrim Stadyumu'nda yapılan mezuniyet törenini iptal etmesi kararına karşı düzenlenen eylemlerin ardından, törenin sadece aile yakınlarının katılımıyla gerçekleştirilmesi kararı çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bu gece yaptığı açıklamada, ODTÜ mezunlarının yarın Devrim Stadyumunda kutlama yapacak olmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Yarın ODTÜ’de Devrim Stadyumu’nda öğrenciler mezuniyetlerini kutlayacaklar, bu güzel. Rektörlük yerleşkeye girişlere “birinci derece aile yakını” kısıtlaması getirmiş. Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca. Korkmasınlar, öğrencilerimiz amacına ulaştıysa benim gelmeme gerek yok.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 5, 2022
“KORKMASINLAR…”
Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:
- Yarın ODTÜ’de Devrim Stadyumu’nda öğrenciler mezuniyetlerini kutlayacaklar, bu güzel. Rektörlük yerleşkeye girişlere 'birinci derece aile yakını' kısıtlaması getirmiş. Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca. Korkmasınlar, öğrencilerimiz amacına ulaştıysa benim gelmeme gerek yok.
- Gençler ve aileleri mezuniyeti gönüllerince kutlasınlar. Gençlerin gözlerinden öpüyorum, hepsini tebrik ediyorum!
BOĞAZİÇİLİLERE SESLENDİ
- Aynı hakkı Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden de çaldılar, fakülte binalarına indirgediler mezuniyeti. Öğrenci ve veliler bir araya gelemedi. Boğaziçi öğrencileri de yapacağız derlerse yanlarındayım.
Video Haberler
- Kaza güvenlik kamerasında
- Konya Emniyetine 31 yeni araç takviyesi
- Çalışmalara helikopterli destek
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Antalya'da hareketli dakikalar
- Sokakta dehşet: Büfeden alışveriş yapan kişiye ateş açtı
- Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar
- Hastanedeki yangının bilançosu açığa çıktı
- Antalya'da suç örgütüne operasyon: 9 kişi yakalandı
- Soru önergesine verdiği yanıt yeniden gündemde
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İnkar ederlerse elimde liste var!'
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- İkinci el otomobil satışında yüzde 50 düşüş!
- 'Yüzde 125 şimdiden hayırlı olsun!'
- AKP'ye kötü haber... Tablo kalıcılaşıyor
- Uygulama yedi ay dayanabildi
- ‘Yaşayabilmek için bu kararı aldık’
- Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı
- Akşener'den Erdoğan'a 'Soylu' sorusu
- Akademinin dikkat çeken 'FETÖ' raporu