Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ODTÜ mesajı: Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca

05 Ağustos 2022 Cuma, 23:18

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü'nün her yıl Devrim Stadyumu'nda yapılan mezuniyet törenini iptal etmesi kararına karşı düzenlenen eylemlerin ardından, törenin sadece aile yakınlarının katılımıyla gerçekleştirilmesi kararı çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bu gece yaptığı açıklamada, ODTÜ mezunlarının yarın Devrim Stadyumunda kutlama yapacak olmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yarın ODTÜ’de Devrim Stadyumu’nda öğrenciler mezuniyetlerini kutlayacaklar, bu güzel. Rektörlük yerleşkeye girişlere “birinci derece aile yakını” kısıtlaması getirmiş. Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca. Korkmasınlar, öğrencilerimiz amacına ulaştıysa benim gelmeme gerek yok. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 5, 2022

“KORKMASINLAR…”

Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

Yarın ODTÜ’de Devrim Stadyumu’nda öğrenciler mezuniyetlerini kutlayacaklar, bu güzel. Rektörlük yerleşkeye girişlere 'birinci derece aile yakını' kısıtlaması getirmiş. Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca. Korkmasınlar, öğrencilerimiz amacına ulaştıysa benim gelmeme gerek yok.





Gençler ve aileleri mezuniyeti gönüllerince kutlasınlar. Gençlerin gözlerinden öpüyorum, hepsini tebrik ediyorum!

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