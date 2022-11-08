Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sansür yasası görüşmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki makamında, Medya Dayanışma Grubu bileşenlerini kabul etti. Görüşmede, geçtiğimiz ay TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen “Sansür Yasası”nın uygulama süreci değerlendirildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün; partisinin Grup Toplantısı sonrasında Medya Dayanışma Grubu bileşenlerini Meclis'teki makamında ağırladı.
Görüşmede, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Kemal Aktaş, Gazetecileri Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı, Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel yer aldı.
Görüşmede, geçtiğimiz ay kabul edilen "Sansür Yasası"nın uygulanma süreci ele alındı. ANKA Haber Ajansı'nın görüşmeye ilişkin edindiği bilgiye göre, basın örgütlerinin temsilcileri, Kılıçdaroğlu'na; “Sansür Yasası” ile Türk Ceza Kanunu’na eklenen “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” düzenlemesinin ilk hedefin kendisi olduğunu söyledi.
Edinilen bilgiye göre; Kılıçdaroğlu ise yasanın uygulamasının Türkiye genelinde takip edilmesinin önemine işaret etti. Bunun için Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere İnsan Hakları Derneği gibi kurumlarla iş birliği yapılmasının yararlı olacağını vurguladı.
Kılıçdaroğlu’nun basın meslek örgütlerine; Türk Ceza Kanunu’na eklenen “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” (TCK 217/A) düzenlemesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması ile ilgili ilk başvurunun Anayasa Mahkemesi’ne yapıldığını; yasanın tümüyle ilgili ek başvurunun de en kısa sürede yapılacağını söylediği belirtildi.
Kılıçdaroğlu’nun, iktidarın seçime doğru baskıyı daha da arttıracağını ancak doğruları söylemekten geri durmayacaklarını belirttiği ifade edildi.
217/A NEDİR?
İnternet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören ve kamuoyunda “Sansür Yasası” olarak bilinen kanunla Türk Ceza Kanunu’na 217/A maddesi eklendi. Düzenlemede, “Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır” hükmü yer aldı.
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