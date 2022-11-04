Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu: Bay Kemal Londra'da ne mi yapıyor; buyurun açıklıyorum
Son dakika gelişmesi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Londra'daki görüşmelerine yönelik bilgi verdi ve gençlere seslenerek "Birazdan dünyada 342 milyar dolardan fazla yatırımı olan bir fonla görüşeceğim. Gençler sözüm var size. Temiz parayı size mutlaka ama mutlaka getireceğim. Görüştüklerim arasında tefeci yok, borç yok. Hepsi yatırımcı. Hele hele uyuşturucu baronları hiç yok. Yatırımlar size yapılacak" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, paylaştığı video ile Londra’da ne yaptığını açıkladı.
Twitter’dan bir video paylaşan CHP lideri, “Bu sabah Londra'da hali hazırda dünyanın farklı bölgelerine 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fon ile toplantı yaptık. Dijital sağlık teknolojisi, veri analizi, yapay zeka, makine öğrenimi ve finansal teknolojiler gibi önemli sektörlere büyük yatırımlar yapıyor ve bu alandaki girişimcileri destekliyorlar” dedi.
Bay Kemal Londra'da ne mi yapıyor? Buyurun açıklıyorum. pic.twitter.com/SvzuzpuJU8— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 4, 2022
Yurt dışı temasları kapsamında Londra'ya giden Kılıçdaroğlu, "Hepinizin yeri girişim evleridir" çağrısının ardından bir çağrı daha yaparak gençlere seslendi.
Twitter hesabından "Bay Kemal Londra'da ne mi yapıyor? Buyurun açıklıyorum" notuyla bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı görüşmelere yönelik de bilgiler verdi.
"BİRAZDAN DÜNYADA 342 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YATIRIMI OLAN BİR FONLA GÖRÜŞECEĞİM"
“Hep söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Temiz, teknolojik, iklim dostu parayı ve büyük yatırımlarla Türkiye'ye getireceğiz” bilgisini paylaşan Kılıçdaroğlu, “Kara para ekonomisini, mafyayı, çeteleri hızla temizleyeceğiz. Ülkemize temiz yatırımları çekerek halkımıza nefes aldıracağız. Hiç kimse merak etmesin. Çok ama gerçekten de çok güçlü geliyoruz. Bu arada birazdan da dünyada 342 milyar dolardan fazla yatırımı olan bir fonla görüşeceğim” ifadelerini kullandı.
“Gençler sözüm var size” diye seslenen Kılıçdaroğlu, “Temiz parayı size mutlaka ama mutlaka getireceğim. Evet size getireceğim. Görüştüklerim arasında tefeci yok. Borç yok. Hepsi yatırımcı. Hele hele uyuşturucu baronları hiç yok. Yatırımlar size yapılacak. Size, sizin için” dedi.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"YATIRIMLAR SİZE YAPILACAK"
- Bu sabah Londra’da halihazırda dünyanın farklı bölgelerine 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fon ile toplantı yaptık. Dijital sağlık teknolojisi, veri analizi, yapay zeka, makine öğrenimi ve finansal teknolojiler gibi önemli sektörlere büyük yatırımlar yapıyor ve bu alandaki girişimcileri destekliyorlar. Temiz, teknolojik, iklim dostu parayı büyük yatırımlarla Türkiye’ye getireceğiz. Kara para ekonomisini, mafyayı, çeteleri hızla temizleyeceğiz. Ülkemize temiz yatırımları çekerek halkımıza nefes aldıracağız. Çok ama gerçekten de çok güçlü geliyoruz. Birazdan dünyada 342 milyar dolardan fazla yatırımı olan bir fonla görüşeceğim. Gençler sözüm var size. Temiz parayı size mutlaka ama mutlaka getireceğim. Size getireceğim. Görüştüklerim arasında tefeci yok, borç yok. Hepsi yatırımcı. Uyuşturucu baronları hiç yok. Yatırımlar size, sizin için yapılacak.
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