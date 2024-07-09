Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım: 'Ekonomi Bakanı da dinlesin!'

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, söz konusu videosunda "Bazı unuttuğunuz şeyleri sizlere tekrar hatırlatmak ve artık sorgulatmak istiyorum… Ekonomi Bakanı'da dinlesin!" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 08:50
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım: 'Ekonomi Bakanı da dinlesin!'
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya X hesabından videolu bir paylaşım yaptı. 

"ÜLKENİN EKONOMİSİNİ NASIL BATIRDIKLARINI ANLATMAK İSTİYORUM"

Kılıçdaroğlu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili yurttaşlarım, bugün size sesleniyorum. Bu ülkenin açlık sınırı altında yaşamaya mahkum edilen emeklileri, ekini para etmeyen çiftçileri köylüleri, geçinemeyen işçileri memurları, çocuğunu okutmakta zorluk çeken anne babaları, kirasını ödeyemeyen 11 milyon kiracı ailesi ve umudunu yitirmiş gençleri sizlere sesleniyorum.

"Sizlere cevaplamanızı istediğim bazı sorular sormak, hem de sizlerden çalarak bu ülkenin ekonomisini nasıl batırdıklarını anlatmak istiyorum."


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