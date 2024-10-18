Kemal Memişoğlu'na istifa çağrısı: 'Bu vahşette payı olanları o koltuklarda oturtmayacağız'

Yayınlanma: 18.10.2024 - 19:12

Güncelleme: 18.10.2024 - 19:14

Zafer Partisi Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aslan, yenidoğan bebeklerin tedavi süreçleri ve ölümlerinden çıkar sağladıkları ileri sürülen ve 10 bebeğin ölümünden sorumlu oldukları belirtilen “yenidoğan çetesi” hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Sorumluların en üst dereceden cezalandırılması gerektiğini belirten Aslan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na ve iktidara da sert tepki gösterdi.

Aslan, şunları kaydetti:

“AKP DE, ORTAKLARI DA KAN DOLU BU TABLODAN GURUR DUYSUN”

“Yeni doğan bebekleri bilerek isteyerek katlettiler! Hastanelerin yeni doğan bebeklere gizlice K VİTAMİN ve HEPATİT B aşısı yaptıktan sonra bebekleri yoğun bakıma alıp, yoğun bakımda öldürdükleri ortaya çıktı. Türkiye derin bir çürümeden geçiyor. Uyuşturucu, sanal kumar ve yasadışı bahis gibi çete ürünleriyle mücadele etmemenin ağır faturasını ödüyoruz. AKP iktidarının yıllardır çökmesine müsaade ettiği sağlık sistemi, artık bizden günahsız yavrularımızı çalıyor. Bu sistem öylesine çökmüş bir vaziyette ki, bırakın tedavi sunmayı yeni doğmuş bebekleri bile yaşatamıyoruz. AKP de, ortakları da kan dolu bu tablodan gurur duysun! Peşpeşe öğrendiğimiz çocuk istismarı haberleri yetmezmiş gibi bir de son günlerde öldürülen yavrularımızla kahrolduk. Terör örgütleriyle iş birliği içerisinde olan aşağılık çete ve mensupları, anlaşmalı oldukları özel hastanelerle birlikte savunmasız bebeklerimizi öldürmek için aşağılık bir plana soyundu. Bu çetelerle anlaşmalı olan hastaneler Sosyal Güvenlik Kurumu’nu dolandırdı. Tüm bu olayların sonucunda 12 yavrumuzun ölümünü engelleyemedik. Üstelik Yenidoğan Çetesi'nin lideri Fırat Sarı'nın 1998’de PKK üyeliğinden 12 yıl kesinleşmiş cezası olduğu, 2003'te Topluma Kazandırma Yasası'yla cezasının 2 yıla indirildiğini öğrendik. Sokaklara saldığınız teröristler nice anne babanın ocağına ateş düşürdü!

"SİZ TOPLUMUN AKLIYLA ALAY MI EDİYORSUNUZ?"

İşte AKP’nin ülkeyi getirdiği şerait budur. Kendi denetimi altındaki özel hastaneler çetelerle iş birliği yapıp bebekleri katlederken Sağlık Bakanı ne yapmayı planlıyor? Koltuğunda oturmayı mı? Kan aktı o koltuğa, yeni doğan bebeklerin kanı... Tüm bu vahşetin ardından Bakan Bey hala sağlık sistemimizin dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunduğunu, dünyaya örnek olduğunu söylüyor! Siz toplumun aklıyla alay mı ediyorsunuz? Sayın Bakan’ın sözünü ettiği ‘illegalite’, sapasağlam çocuklarımızın tabuta koyulması anlamına geliyor! Bu illegaliteye kim müsaade etti Bakan Bey? Saray rejimi! Türk milleti derhal derin uykusundan uyanmalı! Bebekler öldürülürken bu vahşette payı olanları o koltuklarda oturtmayacağız. Zafer Partisi olarak bu davanın takipçisi olacağız. Kundaktaki yavrularımızın canını alanlar en ağır cezayı çekene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Zafer Partisi olarak 20 Ekim Pazar günü 81 ilin kent meydanında eylem düzenleyeceklerini aktaran Aslan, tüm yurttaşlara eyleme katılmaları çağrısında bulundu.