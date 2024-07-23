Kemal Türkler, katledilişinin 44. yılında İzmir'de anıldı

Yayınlanma: 23.07.2024 - 14:27

Güncelleme: 23.07.2024 - 14:27

DİSK Kurucu Genel Başkanı, 1. Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) kurucularından ve unutulmaz işçi önderi Kemal Türkler, katledilişinin 44. yılında Karşıyaka’da düzenlenen bir programla anıldı. TİP Karşıyaka İlçe Örgütü ile Demokrasi Dostluk Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen programda, Kemal Türkler şiirler ve şarkılarla anılırken, onun mücadeleci kişiliği ve işçi sınıfıyla birlikte verdiği mücadeleyi anlatan konuşmalar yapıldı.

"TARİHİN AKIŞINI OLUMLU YÖNE ÇEVİREN KİLİT İSİMLERDEN BİRİ"

Barış Derneği İzmir Şubesi kurucularından ve Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (Töb-Der) yöneticilerinden Muammer Toprakçı, “Bizler tarihin tanığıyız. Zaman akıp geçiyor ve biz izliyoruz. Ama bazı insanlar var ki bu tarihin olağan akışını izlemekle yetinmiyor, etki ediyor, doğru ve olumlu yöne çeviriyorlar. O insanlar ölümsüz oluyorlar. İşte o tarihin akışını olumlu yöne çeviren kilit isimlerden biridir Kemal Türkler. Kemal Türkler’in yaşamı alın terine adanmış bir yaşamdı. Bununla birlikte sadece işçi sınıfının ekonomik hakları için değil, demokrasi için de mücadele etti" dedi.

NİLGÜN TÜRKLER SOYDAN’DAN MESAJ

Kemal Türkler'in kızı Nilgün Türkler Soydan da törene gönderdiği mesajda, "Büyüklerim ve sevgili işçi kardeşlerim, Kemal Türkler'in küçük kızı olarak hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Sizlerin burada bulunmanız bize büyük güç veriyor. Duyarlılığınız, Kemal Türkler'in ilkelerine sahip çıkışınız ve yakınlığınız için teşekkür ederim” diye konuştu. Nilgün Türkler Soydan, günümüzdeki sendikal eylemsizlik ve DİSK’i de eleştirdiği mesajında "DİSK'in bugünkü politikalarını ve sağcı siyasetçilere yakın duruşunu esefle karşılıyorum" ifadelerini kullandı. Soydan, işçi haklarını savunmanın önemine vurgu yaparak, "Gerçek dayanışma ruhunuzu ve kimliklerinizi kaybetmediğiniz için hepinizi yürekten kutluyorum” dedi.