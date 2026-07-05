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Kendisinden önce araçları ve helikopteri geldi: Trump'ın 'canavarı' Ankara'da

Kendisinden önce araçları ve helikopteri geldi: Trump'ın 'canavarı' Ankara'da

5.07.2026 23:34:00
Güncellenme:
DHA
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Kendisinden önce araçları ve helikopteri geldi: Trump'ın 'canavarı' Ankara'da

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO Liderler Zirvesi’nde kullanacağı konvoydaki araçlar Ankara’ya getirildi.
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Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde hareketlilik başladı.

Zirve hazırlıkları devam ederken, bir askeri nakliye uçağı havalimanına iniş yaptığı sırada görüntülendi.

Bu uçağın, zirveye katılacak 32 liderden biri olan ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’da kullanılması öngörülen araçlarını ve helikopterinin parçalarını taşıdığı öğrenildi.

Kargo uçağı ile Ankara’ya getirilen konvoy araçları, bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO Liderler Zirvesi’nde kullanacağı konvoydaki araçlar Ankara’ya getirildi. Araçlar arasında Trump'ın "Canavar" lakaplı Cadillac marka makam aracı da yer alıyor. 

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