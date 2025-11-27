'Kent Uzlaşısı' davasında duruşma günü: 9’u tutuklu 10 kişi yargılanıyor

'Kent Uzlaşısı' gerekçesiyle yargılanan 9’u tutuklu 10 CHP’li belediye yöneticisinin üçüncü duruşması bugün gerçekleştirilecek.

Aileler, HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli ve İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı’nın da aralarında olduğu isimler duruşma öncesi Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

13 Şubat’tan bu yana tutuklu bulunan sanıklar hakkında “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

1 İSİM TAHLİYE OLMUŞTU

Mahkeme, 19 Eylül’de görülen duruşmada; Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat’ın tahliyesine, diğer dokuz sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada hazır bulunacak tutuklu sanıklar ise şöyle:

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Duruşma nedeniyle adliyede geniş güvenlik önlemleri alındı. Binanın yaya girişini demir bariyerlerle kapatan polis; sadece avukat, basın kartı bulunan gazeteci ve duruşması olan yurttaşların içeriye girmesine izin veriyor.

Öte yandan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da duruşmayı takip ediyor.

DURUŞMA BAŞLADI

Saat 10.00’da yapılacağı belirtilen duruşma 1.30 saat gecikmenin ardından kimlik tespitleriyle başladı.