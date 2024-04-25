Kepez Belediye Başkanlığına kim seçildi? Kepez Belediye Başkanı Refik Emre Altekin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 25.04.2024 - 17:04

Güncelleme: 25.04.2024 - 17:04

Antalya’daki teleferik faciasının ardından tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün yerine vekalet etmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi Prof. Refik Emre Altekin seçildi. Altekin, ikinci turda 31 oy olarak vekaleten Kepez Belediye Başkanı oldu. Peki, Kepez Belediye Başkanı Refik Emre Altekin kimdir, kaç yaşında, nereli?

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI KİM SEÇİLDİ?

Antalya'da yaşanan teleferik kazasının ardından tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün vekili belli oldu. CHP'li meclis üyesi Prof. Dr. Refik Emre Altekin, yapılan oylamayla başkan vekilliğine seçildi.