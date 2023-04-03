Kerem Kınık’ın projesi çöktü!

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok bina kullanılamaz hale geldi. Depremden etkilenen kamu altyapıları arasında Gaziantep su şebekesi de vardı. Yurttaşın yaralarını sarmak yerine depremzedelere çadır satan Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın 2008’de otomasyon sistemleri kuran şirkette üst düzey yönetici olduğu ve Gaziantep’te ağır hasar alan su şebekesinin dağıtım ve yönetim projesini yaptığı ortaya çıktı.

2008’DE İMZALANDI

2008’de “GASKİ İçme suyu Scada ve Dağıtım Yönetim Sistemi Projesi” adıyla her türlü riskte şehrin şebeke suyuna erişimi sağlamak için yapılan proje de depremde kullanılmaz hale geldi. Kerem Kınık’ın 2008’den 2011’e kadar genel koordinatör, 2011’de Alman bir şirketle ortak olunca da genel müdür pozisyonunda 2013’e kadar çalıştığı şirket, ihalenin sözleşmesini Mart 2008’de imzaladı. Temmuz 2010’da teslim edilen işin kamuya maliyeti ise 5 milyon 426 bin 850 dolar, yani bugünkü kurla yaklaşık 105 milyon TL.

AĞIR HASAR GÖRDÜ

Depremin ardından hasarlı su şebekesiyle ilgili GASKİ tarafından yapılan açıklamada, “Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremle su alma yapılarımız ağır hasar görmüştür. Hasarın giderilmesi için elimizdeki tüm olanaklar seferber edilmiştir. Ağır hasarlı su alma yapılarının yanı sıra enerji nakil ve hatlarındaki arızalarında giderilmesi için var gücümüzle çalışılmaktadır” ifadelerine yer verilmişti.