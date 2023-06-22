Kesin ihraçla disipline sevk edilen Tanju Özcan, Bolu’dan Ankara’ya yürüyecek

Yayınlanma: 22.06.2023 - 21:08

Güncelleme: 22.06.2023 - 21:09

CHP’den 1 yıl süreyle ihraç edilen ve 10 gün önce cezası tamamlanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

'İMAMOĞLU ADAY OLMAZSA BEN OLURUM'

Tele1'de yer alan haberde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını açıklamaması durumunda genel başkanlık için kendisinin aday olacağını belirten Özcan, 3 Temmuz’da Bolu Meydanı’ndan başlayıp Ankara’da CHP Genel Merkezi’nin önünde sona erecek bir yürüyüş başlatacağını duyurdu.

Özcan, “3 Temmuz’da Bolu Kent Meydanı’ndan ‘adalet ve değişim’ temalı bir yürüyüş başlatacağım. Bolu Kent Meydanı’ndan Ankara’ya, CHP Genel Merkezi’ne kadar yürüyeceğim” dedi.

'BUNU ADALETSİZ OLARAK GÖRÜYORUM'

Tek başına yürüyeceğini fakat destek vermek isteyenleri de yanında görmek istediğini belirten Özcan, “Kimler katılmak isterse herkes davetli. Ben bunu adaletsizlik olarak görüyorum, seçim kaybedildi koltukta halen oturulmasında ısrar edilmesini anlamıyorum. CHP Atatürk’ün partisidir diyen herkes katılabilir” diye konuştu.