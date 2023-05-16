Kesin olmayan sonuçlara göre Gezi tutuklusu avukat Atalay, Hatay milletvekili oldu

Yayınlanma: 16.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 16.05.2023 - 07:03

Emek ve Özgürlük İttifakı, en az 100 milletvekili hedefini gerçekleştiremedi. İttifakın oyu kesin olmayan sonuçlara göre 10.53 oldu. HDP’nin listelerinden seçime girdiği Yeşil Sol Partisi 62 milletvekili çıkardı. HDP’nin tek listeden adaylık teklifini kabul etmeyen ve kendi ismiyle seçime girme kararı alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) de bir önceki dönemdeki 4 vekil sayısını korudu.

ATAY SEÇİLEMEDİ

TİP milletvekili adayı Barış Atay, Hatay’daki yerini Can Atalay’a bırakmıştı. Atay, aday olduğu Antalya’da seçilemedi. Yerini verdiği Can Atalay ise kesin olmayan sonuçlara göre Hatay’dan milletvekili seçildi.

Öte yandan TİP Genel Başkanı Erkan Baş İstanbul 3. bölgeden, Parti Sözcüsü Sera Kadıgil İstanbul 1. bölgeden, Ahmet Şık ise İstanbul 2. bölgeden vekil oldu. Çorlu tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel’i yitiren Mısra Öz, gazeteci İrfan Değirmenci, oyuncu Mehmet Aslantuğ, öldürülen gazeteci Metin Göktepe’nin kardeşi Meryem Göktepe ve şef Ali Ronay seçilemedi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Şanlıurfa’dan, Pervin Buldan ise Van’dan seçildi. Şanlıurfa’dan Yeşil Sol Parti adayı olan Ferit Şenyaşar da Meclis’e girdi.