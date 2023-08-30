Kılıçdaroğlu, Aydın'da 30 Ağustos kortejinde
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Aydın'da kortej yürüyüşüne katıldı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün Aydın'ın Söke ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi Toplu Temel Atma Töreni'ne katıldı. CHP Lideri, törende yaptığı konuşmada Sökeli yurttaşlara seslendi.
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