Kılıçdaroğlu, Aydın'da 30 Ağustos kortejinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Aydın'da kortej yürüyüşüne katıldı.

ANKA
Yayınlanma: 30.08.2023 - 23:09
Kılıçdaroğlu, Aydın'da 30 Ağustos kortejinde
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün Aydın'ın Söke ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi Toplu Temel Atma Töreni'ne katıldı. CHP Lideri, törende yaptığı konuşmada Sökeli yurttaşlara seslendi.



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Kılıçdaroğlu 30 Ağustos 30 Ağustos Zafer Bayramı

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