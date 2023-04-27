Kılıçdaroğlu, "Bakalım propagandası ne zaman başlayacak?" dedi, AKP video paylaştı

Yayınlanma: 27.04.2023 - 23:40

Güncelleme: 27.04.2023 - 23:40

Millet İttifakı ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" ifadelerine yanıt vermişti.

'HİÇBİR KUTSALLARI YOK'

Paylaşımında gençlere de seslenen Kılıçdaroğlu, "Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta!" diye yazmıştı.

Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 27, 2023

AKP'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının ardından AKP'den dikkat çeken bir video geldi. AKP yaklaşık 1 saat sonra yayınladığı seçim videosunda Ayasofya'ya yer verdi.