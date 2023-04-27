Kılıçdaroğlu, "Bakalım propagandası ne zaman başlayacak?" dedi, AKP video paylaştı
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Adalet Bakanı Bozdağ'a tepki göstererek "Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda" ifadelerinin ardından AKP'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. AKP, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımından yaklaşık 1 saat sonra Ayasofya konulu bir video yayınladı.
Millet İttifakı ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" ifadelerine yanıt vermişti.
'HİÇBİR KUTSALLARI YOK'
Paylaşımında gençlere de seslenen Kılıçdaroğlu, "Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta!" diye yazmıştı.
Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 27, 2023
AKP'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının ardından AKP'den dikkat çeken bir video geldi. AKP yaklaşık 1 saat sonra yayınladığı seçim videosunda Ayasofya'ya yer verdi.
Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak… pic.twitter.com/ziD8Jj9OMs— AK Parti (@Akparti) April 27, 2023
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın rahatsızlandığı yayın
- Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Fatih Altaylı: Kimse kızma hakkına sahip değil
- Taze baklanın tam zamanı! Zeytinyağlı bakla tarifi…
- Öcalan her şeyi yazılı mı istiyor?
- Pucca'nın 6 yaşındaki oğlu 3. kattan düştü
- HÜDA PAR liderine 'konuşma' talimatı
- Erdoğan ve bakanlar için harekete geçildi
- AKP'li Bozdağ'dan skandal sözler
- Binali Yıldırım ne diyeceğini şaşırdı