Kılıçdaroğlu, 'Bu elektriğe çökme vergisidir' dedi, EPDK'den açıklama geldi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “elektriğe çökme vergisi” ifadesine ilişkin açıklama yapıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatile girmesi nedeniyle, kurmaylarına grup toplantılarının her hafta bir ilde halka açık yapılması talimatını verdi.
Elazığ'da gerçekleştirilen grup toplantısında Kılıçdaroğlu, "EPDK bir karar aldı. 'Fazla elektriği bana satacaksın, sana para vermeyeceğim.' Bu elektriğe çökme vergisidir. Bu ancak olağanüstü koşullarda olacak bir kuraldır. Ortada savaş yok. Yatırım yapılmış, sen onun enerjisine çöküyorsun. Bu da suç. Anayasaya, hukuka, adalete aykırı" ifadelerini kullandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin bir açıklama yapıldı.
Kılıçdaroğlu’nun düzenlemeye yönelik kullandığı “elektriğe çökme vergisi“ ifadesinin haksız bir itham olduğunu ve gerçekle hiçbir ilgisi olmadığı kaydedilen açıklamada, “Zira lisanssız elektrik üretim uygulamasının hedefi, tüketilen enerjinin üretilmesi üretilmesidir. Bunun yöntemi, kuralları bellidir ve bu yolla sağlanan fayda herhangi bir şirket, kurum ya da kuruluşa değil ‘bütün tüketicilere’ yansıtılır” ifadeleri kullanıldı.
Enerji tüketimi olmayan bir kişinin elektrik üretimi yapabilmesinin yöntem ve kurallarının belirli olduğunun altı çizilen açıklamada, “Kurumumuzdan lisans alan herkes dilediği kaynaktan elektrik üretimi yapabilme imkanına sahiptir” değerlendirmesi yapıldı.
Açıklama şöyle devam etti:
“Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği incelendiği takdirde hedefin tüketicilere yansıyacak ilave maliyetleri engellemek olduğu ve bu alanda yatırım yapanların önünü açan pek çok uygulamayı barındırdığı görülecektir. EPDK hiçbir yatırımcının ürettiği enerjiye çökmez, ya da yatırımından ötürü cezalandırmaz. Ancak lisanssız elektrik üretimi uygulamasının, kolay yoldan para kazanma yöntemi haline getirilmesine böylelikle gerçek tüketicilerin hakkının yenmesine de müsaade edilmeyecektir.”
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