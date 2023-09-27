Kılıçdaroğlu, Çelik ve Canpolat’a İstanbul kongresinin sağduyulu tamamlanmasını söyledi

Yayınlanma: 27.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 27.09.2023 - 04:00

CHP’de İstanbul il başkanlığı için Bahçelievler ilçe başkanı Özgür Çelik’in adaylığını açıklamasının ardından eski il başkanı Cemal Canpolat da adaylığını ilan etti. Önceki gün Çelik ve Canpolat, peş peşe Ankara’ya giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptı. Önce Çelik’in ardından Canpolat’ın gittiği genel merkezdeki görüşmeler akşam saat 21.00 gibi başlayıp gece saat 01.00’e kadar devam etti.

KARARLILIK MESAJI

Kılıçdaroğlu’nun Çelik ile yaptığı yaklaşık bir saatlik görüşmede, zaman zaman gerginliklerin yaşandığı İzmir kongresine atıf yaparak yaşananları tasvip etmediğini belirttiği ve İstanbul il kongresinde benzer manzaraların yaşanmaması için uzlaşı teklifi ettiği öne sürüldü.

Çelik görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Genel başkanımız İstanbul kongresinin demokratik şekilde gerçekleşmesini temenni ederek adaylık sürecimde başarılar dilediler” dedi. Çelik’in açıklamasının devamındaki “kararlılık” mesajı da dikkat çekti: “Genel başkanımızın açtığı yolda hedefimiz İstanbul’u yeniden kazanmak ve genelde de iktidar olmaktır. Adaylık açıklamamda da belirttiğim gibi kararlılıkla yoluma devam ediyorum.”

KUTUPLAŞMA OLMASIN

Kılıçdaroğlu’nun Çelik’in ardından Canpolat ile yaptığı görüşmede de İstanbul kongresinin kutuplaşma olmadan, sağduyulu ve demokratik bir şekilde tamamlanmasını istediği belirtildi.

Canpolat ise görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Önümüzdeki kongre sürecini partimize yakışır bir şekilde yöneteceğiz. Sayın genel başkanımızın yanındayız, açmış olduğu yolda kararlı bir şekilde yürüyeceğiz ve İstanbul’da partimizi tekrar iktidar yapacağız!” ifadelerini kullandı. İstanbul’a dönen adaylar, dün ayrı ayrı ilçe başkanlarıyla toplantılar gerçekleştirdi.

Genel merkez tarafından desteklendiği iddia edilen Canpolat, bugün saat 18.00’de CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yapacak. Çelik’in il binasında düzenlediği basın açıklamasına 27 ilçe başkanı ve birçok ilçe belediye başkanı destek vermişti.

AKPOLAT’TAN ÇELİK’E DESTEK

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “İlçe örgütümüz ve il delegelerimizle bir araya gelerek önümüzdeki il kongresi sürecini değerlendirdik. Örgütümüzle beraber İl Başkan Adayımız, yol arkadaşım Özgür Çelik’in yanındayız” ifadelerini kullandı. Bu arada Bahçelievler’deki 21 delegeden 10’u Özgür Çelik’i il kongresinde desteklememe kararı aldı.