Kılıçdaroğlu cephesinden, kayyum Gürsel Tekin'e 'randevu' yanıtı: 'İsteseydi verirdi'

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediğini ifade etti.

Tekin'e Özgür Özel randevu vermedi. Kılıçdaroğlu'nun da randevu vermediği iddia edildi.

Nefes gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu'na yakın bir kaynak, Tekin'in randevu istemediğini belirtti.

"GÜRSEL TEKİN, KEMAL BEY’DEN RANDEVU İSTEMEDİ"

Kaynak, Tekin'in Kılıçdaroğlu'ndan randevu isterse de vereceğini söyledi:

“Kemal Bey sessiz. O görüşmede de yaşanan sorunlar ve dava süreçleri gündeme gelmedi ki gelmeliydi. Özgür Bey davet ediyor Kemal Bey’i ama partiyi, davayı konuşmuyorlar. Konuşabilmeliler yoksa sorun büyük! Bunların konuşulması lazım. Şunu biliyoruz; Kılıçdaroğlu, 26 Haziran’da yaptığı açıklamanın bir milim gerisinde değil. Şunu da aktarayım, siz sormadınız ama ben söyleyeyim: Gürsel Tekin, Kemal Bey’den randevu istemedi. İsteseydi verirdi. Gürsel Bey, Özgür Bey’den randevu istedi, vermeyince Gürsel Bey de Ankara’ya gelmedi.”