Kılıçdaroğlu ekibinden sosyal medya hamlesi: İl başkanlığı hesapları ele geçirildi

Kurultay seçiminde kaybettiği CHP genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkiler sürüyor.

Mutlak butlan gelişmesinin ardından dün de Kılıçdaroğlu'nun talebiyle CHP Genel Merkezi, biber gazı ve plastik mermi kullanan çevik kuvvet ekipleri tarafından boşaltıldı.

Kılıçdaroğlu'nun çevresindekiler genel merkez binasına yerleşmeye başlarken önemli bir gelişme de partinin sosyal medya hesaplarının mutlak butlanla göreve gelenler tarafından devralınması oldu.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI ELE GEÇİRİLDİ

Dün itibarıyla CHP'ye ait pek çok il başkanlığı hesabı, genel merkezdeki bilişim sistemlerini devralan mutlak butlan ekibi tarafından kontrol edilmeye başlandı. Ankara, Antalya ve Bolu il başkanlığı temsilcileri, sosyal medya hesaplarının ele geçirildiğini açıkladı.

CHP Ankara İl Başkanlığı, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada "Partimize yönelik hukuksuz butlan sürecinin ardından, CHP Ankara İl Başkanlığımızın mevcut Facebook hesabının kullanım yetkisi durdurulmuştur. Bu nedenle yeni Facebook sayfamız açılmıştır" ifadeleriyle il başkanlığı adına yeni bir hesap açtıklarını duyurdu.

"BUNDAN SONRAKİ PAYLAŞIMLAR SEÇİLMİŞ İRADE DIŞINDA"

CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz adıyla, Bolu İl Başkanlığı'nın X hesabından paylaşılan gönderide de, "Resmi hesaplarımız butlan ekiplerince ele geçirilmiştir. Bundan sonra yapılacak paylaşımlar seçilmiş irade dışında yapılacaktır. Bizim düşüncelerimizi yansıtmadığını kamuoyuna ve hemşerilerimizin bilgisine sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Antalya İl Başkanlığı'ndan yapılan benzer bir açıklamayla da, "İlerleyen saatlerde Facebook hesapları üzerinden yapılacak paylaşımlar resmi görüş ve açıklamaları yansıtmayacaktır" denildi.

Partinin bilişim sistemlerinin Kılıçdaroğlu'na yakın ekiplerce devralınmasına karşın CHP'nin kadın ve gençlik kollarına yönelik sosyal medya hesapları CHP yetkililerinde kaldı.

İSİM DEĞİŞİKLİKLERİ

Öte yandan CHP'nin medyadan sorumlu resmi "CHP İletişim" isimli sosyal medya hesabının ismi "Özgür Özel İletişim" olarak değiştirilirken İstanbul İl Başkanlığı'nın, basın bilgilendirmelerinin yapıldığı resmi WhatsApp kanalının ismi de "Özgür Çelik Basın İletişim" olarak değiştirildi.