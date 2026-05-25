Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Yılmaz Ateş: 'Partinin birlik bütünlüğünü koruma görevi Kılıçdaroğlu'nda'

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Kemal Kılıçdaroğlu’nu, çalışmalarını sürdürdüğü Çukurambar'daki evinde ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında kısa bir açıklama yapan Ateş, CHP’nin "kurucu ve kurtarıcı parti" olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Şu anda Türkiye'nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin sorunlarına çözüm sunması gerektiği bir dönemde kendi iç sorunlarıyla uğraşmasına gönlüm razı olmadı. Parti dışında olmama rağmen. Önümüzdeki süreçte sayın Kılıçdaroğlu'na çok önemli bir görev düştüğünü ifade ettim. Düne kadar bu görev Özgür Özel'deydi. Özgür Özel Bey'e partinin birlik bütünlüğünün korunması konusunda görev düşüyordu. Şimdi bu görev Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na geçti. Kaygılarımı ve düşüncelerimi saygın genel başkana ilettim. Umuyorum ve diliyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi bu kendi iç sorunlarından bir an önce sıyrılır. Ve Türkiye'nin genel sorunlarına odaklanır."

"BU NOKTAYA GELMEMELİYDİ"

CHP Genel Merkezi'ne polis zoruyla girilmesini değerlendiren Ateş, “İçim kanayarak izledim. Bu noktaya gelmemesi gerekiyordu. Doğru bir şey değildi. Bu sorun hiçbirimiz arzu etmiyorduk ama bu sorun ortaya çıktıktan sonra da herkes elinden geleni yapmalı” dedi.