Kılıçdaroğlu Erdoğan'a seslenmişti, Bakan Koca hedef aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da bir hekimin vurularak öldürülmesine ilişkin Erdoğan'a tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Koca, ''Milletimizin vicdanına havale ediyorum'' dedi.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 23:33
Kılıçdaroğlu Erdoğan'a seslenmişti, Bakan Koca hedef aldı
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Konya'da, Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı tabancayla başına ateş ederek öldürmüş, saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip hayatına son vermişti. 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline ‘giderlerse gitsinler' demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!” ifadelerini kullanmıştı. 

"MİLLETİMİZİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kılıçdaroğlu'na şu yanıtı verdi: 

"Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?"


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