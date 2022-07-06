Kılıçdaroğlu Erdoğan'a seslenmişti, Bakan Koca hedef aldı

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 23:33

Konya'da, Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı tabancayla başına ateş ederek öldürmüş, saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip hayatına son vermişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline ‘giderlerse gitsinler' demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!” ifadelerini kullanmıştı.

"MİLLETİMİZİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kılıçdaroğlu'na şu yanıtı verdi:

"Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?"