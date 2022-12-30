Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Yardımcısı Cevheri ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Adalet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Cevheri ile bir araya geldi.

DHA
30 Aralık 2022 Cuma, 13:57
Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Yardımcısı Cevheri ile görüştü
Abone Ol google-news

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Adalet Bakanı ve Başbakan yardımcılarından Necmettin Cevheri ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'na eski CHP Genel Başkanlarından Hikmet Çetin eşlik etti.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Necmettin Cevheri

En Çok Okunan Haberler