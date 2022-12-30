Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Yardımcısı Cevheri ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Adalet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Cevheri ile bir araya geldi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Adalet Bakanı ve Başbakan yardımcılarından Necmettin Cevheri ile bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu'na eski CHP Genel Başkanlarından Hikmet Çetin eşlik etti.
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