Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Yardımcısı Cevheri ile görüştü

30 Aralık 2022 Cuma, 13:57

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Adalet Bakanı ve Başbakan yardımcılarından Necmettin Cevheri ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'na eski CHP Genel Başkanlarından Hikmet Çetin eşlik etti.

