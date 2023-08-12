Kılıçdaroğlu esnaf odalarının temsilcileriyle görüştü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki esnaf odalarının temsilcileriyle CHP Genel Merkezi'nde görüştü.

AA
Yayınlanma: 12.08.2023 - 17:16
Kılıçdaroğlu esnaf odalarının temsilcileriyle görüştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, Simitçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Polatlı Şoförler Odası Başkanı İsmail Tarhan ve esnaf odalarının temsilcileri ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. 


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