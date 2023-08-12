İYİ Parti'den 'Kılıçdaroğlu' itirafı: Hedef kitlemizin hoşuna gitmedi

Yayınlanma: 12.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.08.2023 - 03:00

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, partisinin CHP ile hareket etmesinin kendilerine zarar verdiğini savunarak yerel seçimlerde AKP ve MHP ile ittifak yapılması gerektiğini söyledi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise Hatipoğlu’nun açıklaması için “Ortaya konulan bu görüş, vekilimizin kendisine aittir. Bu görüş partimizin kurumsal kimliğini temsil etmemektedir” demişti.

“KILIÇDAROĞLU’NUN HDP YAKINLAŞMASI...”

İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Emine Edizgil, söz konusu tartışmaları Cumhuriyet’e değerlendirdi.

İttifak yapmanın karşılıklı fedakarlık gerektirdiğini belirten Edizgil, “Bu fedakarlıklar hem CHP hem de İYİ Parti kanadında yapıldı. Bu fedakarlıkları kayıp olarak değil, kazanç olarak değerlendiriyorum. İYİ Parti olarak CHP ile ittifak yapıyor olmak karşı tarafa oy veren sağ görüşlü seçmeni ikna etmemizi çok zorlaştırdı. Bir de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sınırları muallakta kalan HDP yakınlaşması, hedef kitlemizin hoşuna gitmedi. Bütün bu fedakarlıklar seçimleri kaybettiğimiz için bir kayıp olarak kaldı” dedi.

(Emine Edizgil)

“ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK”

Edizgil, yerel seçimlere ilişkin de, “İYİ Parti il teşkilatı olarak, aksi söylenmediği müddetçe, bütün seçim bölgelerinde aday göstermemiz tabiidir. Nitekim bizler Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de dahil, Eskişehir’deki 14 seçim bölgesinin tamamında kazanacak adaylarla birlikte seçimlere girmek için çalışmalarımıza başladık. Ancak genel merkezin alacağı ittifak kararına da uymak yine vazifemizdir” diye konuştu.

“TEŞKİLAT OLARAK KARAR VERMEMİZ İMKANSIZ”

“Yerel seçimlerde Eskişehir’de Cumhur İttifakı partilerinden birisi veya birileriyle ittifak yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna Edizgil şu yanıtı verdi: “Bir ittifakın yapılıp yapılmayacağına yerel teşkilatların tek başına karar vermesi mümkün değil. Dolayısıyla kimlerle ittifak yapacağımıza tek başımıza Eskişehir Teşkilatı olarak karar vermemiz imkansız.”

İTTİFAK AÇIKLAMASI

“İYİ Parti olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne aday çıkartmazsanız. Seçimde AKP adayı ile CHP adayı olduğunda tercihiniz kimden yana olur?” sorusuna ise Edizgil, “Eğer ki seçimlere tek başımıza girersek, zaten partimizin kazanması için elimizden geleni yaparız. Bunun dışında aday çıkartmayacaksak, bu bir başka partiyle ittifak yaptığımız içindir. Zaten o ittifakın gereğini yerine getiririz. İYİ Parti’nin aday çıkartmaması, ancak bir ittifaka bağlanmasıyla mümkün olabilir” yanıtını verdi.