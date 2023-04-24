Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş Ardahan'da
Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte Ardahan'da Millet Buluşması'nda yurttaşlara seslenen CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Onlar beşli çetelere çalışıyor, ben halka çalışacağım" dedi. Sizden bir şey istiyorum diyen Kılıçdaroğlu, "Oy kullanmaya giderken elinizi vicdanınıza koyun" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Ardahan'da Millet Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi.
MANSUR YAVAŞ: SANKİ BİZ UZAYDAN GELDİK
İlk olarak yurttaşlara hitap eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:
Ankara'da 200 bin aileye 16-17 aydır et parası yatırıyoruz. O parayı başka yerde harcayamıyor. 2 yıldır 200 bin aileye 3'er aylık mühletlerle doğal gaz parası yatırdık. Hükümet Karadeniz doğal gazını, Mayıs ayını beklemiş. Mayıs ayında ne kadar yanar bilmem.
Nefret, ayrıştırıcı siyasetin sonu geldi. 6 parti yan yana geldi. Millet İttifakı dendiği zaman TV’ye çıkan 'Bunlar illet, bunlar zillet' diyorlar. Sanki biz uzaydan geldik veya düşmanız. Anlamıyoruz bu dil neyin nesi böyle. Halbuki biz seçimi kazanacağız asla ve asla zafer kazanmış olmayacağız, karşımızda düşman yok. Bugüne kadar ağzından Cumhur İttifakı’na, kendisine oy vermeyenlere tek bir incitici sözü olmayan CHP Genel Başkanı, 13. Cumhurbaşkanımız inşallah Çankaya Köşkü’ne oturacak ve bu ayrımcı dil bitecek."
EKREM İMAMOĞLU: BİR AVUÇ İNSANIN DÖNEMİ BİTSİN
KILIÇDAROĞLU: ONLAR BEŞLİ ÇETE'YE ÇALIŞIYOR, BEN HALKA ÇALIŞACAĞIM
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