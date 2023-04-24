Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş Ardahan'da

Yayınlanma: 24.04.2023 - 11:18

Güncelleme: 24.04.2023 - 12:08

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Ardahan'da Millet Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi.

MANSUR YAVAŞ: SANKİ BİZ UZAYDAN GELDİK

İlk olarak yurttaşlara hitap eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

Ankara'da 200 bin aileye 16-17 aydır et parası yatırıyoruz. O parayı başka yerde harcayamıyor. 2 yıldır 200 bin aileye 3'er aylık mühletlerle doğal gaz parası yatırdık. Hükümet Karadeniz doğal gazını, Mayıs ayını beklemiş. Mayıs ayında ne kadar yanar bilmem.

Nefret, ayrıştırıcı siyasetin sonu geldi. 6 parti yan yana geldi. Millet İttifakı dendiği zaman TV’ye çıkan 'Bunlar illet, bunlar zillet' diyorlar. Sanki biz uzaydan geldik veya düşmanız. Anlamıyoruz bu dil neyin nesi böyle. Halbuki biz seçimi kazanacağız asla ve asla zafer kazanmış olmayacağız, karşımızda düşman yok. Bugüne kadar ağzından Cumhur İttifakı’na, kendisine oy vermeyenlere tek bir incitici sözü olmayan CHP Genel Başkanı, 13. Cumhurbaşkanımız inşallah Çankaya Köşkü’ne oturacak ve bu ayrımcı dil bitecek."

EKREM İMAMOĞLU: BİR AVUÇ İNSANIN DÖNEMİ BİTSİN

Mansur Yavaş'ın ardından kürsüye Ekrem İmamoğlu çıktı.

Ekrem İmamoğlu, "Ardahan'ın ihmal edilmiş her noktasını biliyoruz. Akrabalarınızla Esenyurt'ta, Beylikdüzü'nde bir aradayım. Ardahan'ın her noktaya bağlantısı olmalı, Kars tren yoluyla bağlantısı olsa, Karadeniz bağlantı yolunu bitirsek kötü mü olur? Ardahanlılar göç etmek zorunda kalmaz.

Bir avuç insanın dönemi bitsin, 86 milyon insanın dönemi başlasın mı? İhmal edilenler, yok sayılanlar, hakkı yenilenler, kıymeti bilinmeyenler, emeğinin karşılığını alamayanlar, 86 milyon iktidar olacak. Hep birlikte iktidar olacağız. Milletin iktidarında ülkeyi iki koldan ayağa kaldıracağız. Memleketin her köşesi güzelleşecek. Bir kişinin konuştuğu değil, 86 milyonun istediği olacak. Ülkemizin her tarafını bolluk ve bereketle kaplayacağız.

Ardahan da, Türkiye de İstanbul da kazanacak. Ben zaten buraya sizin emmoğlunuz, arkadaşınız, kardeşiniz, gençlerin ağabeyi olarak geldim."

KILIÇDAROĞLU: ONLAR BEŞLİ ÇETE'YE ÇALIŞIYOR, BEN HALKA ÇALIŞACAĞIM

İmamoğlu'nun ardından kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Adalet ya gelecek ya gelecek. İki belediye başkanımız da konuştu. İstanbul'a ve Ankara'ya hizmet veriyorlar. Şimdi onlarlar beraber bütün Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Büyük beklentileriniz var biliyorum. Ardahan'ın terminali bile yoktu. Şimdi tüm araçlarınız var. Demek ki halka hizmet verirseniz Ardahan'ı da kalkındırırsanız, Türkiye'yi de kalkındırırsınız.

Biliyorum bazen KPSS'yi kazanıyorsunuz, mülakatta eleniyorsunuz. Mülakatı kaldıracağım. Devlet yanınızda olacak, devlet sizi birilerine muhtaç etmeyecek. Dışardan arpa, mısır, yulaf getiriyorlar. Dışarıdan ne bulurlarsa getiriyorlar. Bu ülkenin tarlaları, ovaları, çalışanları yok mu? Onlar beşli çetelere çalışıyorlar, ben halka çalışacağım. Onlara 418 milyar doları aktardılar. 418 milyar doları söke söke alacağım ve halka vereceğim. Bay Kemal görür ve bu paraların tamamını bu millete verir.