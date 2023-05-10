Kılıçdaroğlu 'İnce' sorusuna öfkelendi, Yeşildağ'a ateş püskürdü

Yayınlanma: 10.05.2023 - 21:08

Güncelleme: 10.05.2023 - 21:08

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

Ali Yeşildağ'ın İnce hakkındaki iddialarını sorduğunda Kılıçdaroğlu'nun öfkelendiğini belirten Işık, paylaşımında şunları kaydetti:

"Az önce CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştum. İlk kez bu kadar sinirli olduğuna tanıklık ediyorum. Muharrem İnce'ye yönelik iddialara, 'Bu operasyoncu pislikleri Türkiye gündeminden çıkartmalıyız. Bu montajlarla uğraşanları çöpe atmamız lazım. Şantajcılara, montajcılara lanet olsun. Hepsi istihbarat örgütlerinin eline düşmüşler, canları cehenneme' dedi."

Az önce CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ( @kilicdarogluk ) ile konuştum. İlk kez bu kadar sinirli olduğuna tanıklık ediyorum. Muharrem İnce'ye yönelik iddialara, "Bu operasyoncu pislikleri Türkiye gündeminden çıkartmalıyız.+++ — Candaş Tolga Işık (@ctisik) May 10, 2023

Öte yandan Muharrem İnce, bugün yaptığı açıklamada sitemini dile getirerek şöyle konuşmuştu:

“45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim.”