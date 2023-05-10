Son Dakika... Muharrem İnce'nin kalp krizi riski geçirdiği iddiasını basın danışmanı yalanladı: 'Uyduruluyor'

Son dakika haberi... Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin önce miting programını iptal ettiği, daha sonra İnce'ye kalp krizi riskine karşı dilaltı hapı verildiği iddia edildi. İnce'nin Basın Danışmanı Oğuz Uçar, ''Uyduruyorlar'' diyerek, söz konusu haberlere açıklık getirdi.

Kardelen İnce
Yayınlanma: 10.05.2023 - 15:05
Son Dakika... Muharrem İnce'nin kalp krizi riski geçirdiği iddiasını basın danışmanı yalanladı: 'Uyduruluyor'
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Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin önce sağlık sorunları nedeniyle Manisa ve İzmir mitinginin iptal edildiği daha sonra kalp krizi riskine karşı kendisine dilaltı hapı verildiği iddiaları birçok sosyal medya hesabı ve basın organı tarafından paylaşıldı.

Cumhuriyet'e konuşan Muharrem İnce'nin Basın Danışmanı Oğuz Uçar konuya ilişkin, ''Muharrem Bey'in genel sağlık durumuna ilişkin önemli bir sorunu yok. İptal söz konusu değil'' şeklinde konuştu.

Muharrem İnce'nin kalp krizi geçirme riskine karşı kendisine dilaltı hapı verildiği iddialarını yalanlayan Uçar, ''Şu anda her şey uyduruluyor. Detaylı açıklamayı kamuoyu ve basınla paylaşacağız'' şeklinde konuştu.


Memleket Partisi Muharrem İnce kalp krizi

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