Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki makamında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etti.
Görüşmede Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.
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