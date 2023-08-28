Kılıçdaroğlu İzmirli başkanları kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve kongrelerini tamamlayan İzmir’deki ilçe başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 28.08.2023 - 14:54
Kılıçdaroğlu İzmirli başkanları kabul etti
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İzmir’de kongre sürecini tamamlayan CHP’de İzmir il örgütü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. 

CHP Genel Merkezi’nden gerçekleşen ziyarete il başkanı Şenol Aslanoğlu ilçe başkanları ve il yönetimi katıldı.


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CHP CHP Genel Merkezi Kemal Kılıçdaroğlu

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