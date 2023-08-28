Kılıçdaroğlu İzmirli başkanları kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve kongrelerini tamamlayan İzmir’deki ilçe başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
İzmir’de kongre sürecini tamamlayan CHP’de İzmir il örgütü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
CHP Genel Merkezi’nden gerçekleşen ziyarete il başkanı Şenol Aslanoğlu ilçe başkanları ve il yönetimi katıldı.
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