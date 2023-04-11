Kılıçdaroğlu, Kabine için iki isim verdi
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale mitinginde yanına aldığı iki kurmayının bakan olacaklarını açıkladı.
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale mitinginde kabinede görev vereceği iki bakanını ilan etti.
Kılıçdaroğlu, mitingin sonunda Enerji ve Altyapı Projelerinden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcı Ahmet Akın ile Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’i yanına aldı.
Kılıçdaroğlu, “Unutmayın; Balıkesir’in ve Çanakkale’nin birer bakanı olacak” diyerek kabinede görev vereceği iki bakanı işaret etti.
CHP kulislerinde Muharrem Erkek’in Adalet Bakanı; Ahmet Akın’ın da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olacağı ifade edildi.
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