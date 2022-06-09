Kılıçdaroğlu 'kaçış planının anatomisini' açıklamıştı: Son anketten Erdoğan'ı üzecek haber

09 Haziran 2022 Perşembe, 12:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklarının yönetimde olduğu vakıfları işaret ederek, “Kaçacaklar” iddiasıyla gündeme getirdiği ABD’deki TURKEN Vakfı'yla ilgili açıklamaları ankete de yansıdı.

Yöneylem Araştırma tarafından paylaşılan ankette yurttaşlara, "Sizce Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurtdışına vakıflar üzerinden para kaçırıldığını ve bunun bir 'kaçış planı' olduğuna dair iddiaları doğru mu?" sorusu yöneltildi.

Ankete göre, Kılıçdaroğlu'nun “kaçış planı” başlığı altında yaptığı açıklamadan haberdar olanların oranı yüzde 62. Haberdar olanların yüzde 54'ü iddiaların doğru olduğunu, yüzde 33,5'i yanlış olduğunu düşünüyor.

Kılıçdaroğlu, "Akşam saat 22:00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" diye konuşmuştu. Beklenen açıklamayı yapan Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan'ın vakıf süsü verilmiş paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktardığını iddia etmişti. Kılıçdaroğlu, TÜGVA ve Ensar vakıfları aracılığı ile 1 milyar liranın ABD'deki paralel bir vakfa transfer edildiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan çık söyle, bu para gönderdiğin paravanın başında senin ailenden kim var?" ifadelerini kullanmıştı.