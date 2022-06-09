Kılıçdaroğlu 'kaçış planının anatomisini' açıklamıştı: Son anketten Erdoğan'ı üzecek haber
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kaçış planı' açıklamaları ankete de yansıdı. Yöneylem Araştırma'nın paylaştığı ankete göre, CHP liderinin açıklamalarından haberdar olan yurttaşların yüzde 54'ü iddiaların doğru olduğunu düşünüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklarının yönetimde olduğu vakıfları işaret ederek, “Kaçacaklar” iddiasıyla gündeme getirdiği ABD’deki TURKEN Vakfı'yla ilgili açıklamaları ankete de yansıdı.
Yöneylem Araştırma tarafından paylaşılan ankette yurttaşlara, "Sizce Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurtdışına vakıflar üzerinden para kaçırıldığını ve bunun bir 'kaçış planı' olduğuna dair iddiaları doğru mu?" sorusu yöneltildi.
Ankete göre, Kılıçdaroğlu'nun “kaçış planı” başlığı altında yaptığı açıklamadan haberdar olanların oranı yüzde 62. Haberdar olanların yüzde 54'ü iddiaların doğru olduğunu, yüzde 33,5'i yanlış olduğunu düşünüyor.
Kılıçdaroğlu, "Akşam saat 22:00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" diye konuşmuştu. Beklenen açıklamayı yapan Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan'ın vakıf süsü verilmiş paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktardığını iddia etmişti. Kılıçdaroğlu, TÜGVA ve Ensar vakıfları aracılığı ile 1 milyar liranın ABD'deki paralel bir vakfa transfer edildiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan çık söyle, bu para gönderdiğin paravanın başında senin ailenden kim var?" ifadelerini kullanmıştı.
Video Haberler
- Tüfekli saldırgan: Ucuz ekmek satmaması için uyardım
- Kadıköy'de kargalar kaldırımdakilere zor anlar yaşattı
- Antalya'da sahile vuran yunus barınağa nakledildi
- 6 aylık hamile eşini öldürdü, 'İyi hal' indirimi aldı!
- İYİ Parti'de 'Kılıçdaroğlu' tartışması
- Adana'da ilginç yarışma: Beşinci tostunu yerken bayıldı
- Çekmeköy'deki park yıkımına ilişkin yeni gelişme
- Dolar ve Euro yıl içi rekor tazeledi!
- 4 katlı apartmanın istinat duvarı yıkıldı
- Hatay'da antrepo yangını
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarda Mahmut Özer krizi
- Ek göstergede ayrımcılık
- Erdoğan açtığı davayı kaybetti
- Ersoy Dede, 'kur' mesajını paylaşıp sildi
- 'Erdoğan, SADAT’a neden ‘sâdât’ diyor?'
- Türk vatandaşlarını bekleyen Schengen tehlikesi
- Yargıtay'dan emsal izin kararı
- AKP'li Tayyar’dan kira düzenlemesine tepki
- 5 yaşındaki oğluna istismarda bulunan baba beraat etti!
- Son anketten 'erken seçim' yanıtı