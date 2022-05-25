Kılıçdaroğlu'nun kaçış planı videosu gündem oldu, Soylu paylaşımıyla hedef aldı

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:40

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün bir videoyla açıkladığı, 'bir kaçış planının anatomisi' gündemi sarstı. Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde paylaştığı videoda Erdoğan'ın vakıf süsü verilmiş paralel yapılarla yurtdışına devasa paralar aktardığını iddia etti.

CHP lideri, TÜRGEV ve Ensar Vakfı aracılığı ile 1 milyar liranın ABD'deki paralel bir vakfa transfer edildiğini söyledi. TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ismini paylaşan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan çık söyle, bu para gönderdiğin paravanın başında senin ailenden kim var?" dedi.

SOYLU'NUN HEDEFİNDE KILIÇDAROĞLU VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twitter'dan Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafını paylaştı. Soylu paylaşımındaki "Yalancı" notuyla da Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

CHP liderinin açıklaması AKP cephesinde de hareketliliğe neden oldu. AKP'li isimler iktidar yanlısı A Haber'de yanıt verme sırasına girdi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun canlı yayına bağlanarak Kılıçdaroğlu'nu 'FETÖ kumpası' ile suçladılar.

CHP'Lİ BAŞARIR'DAN SOYLU'YA SERT YANIT: "KRİMİNAL"

Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Soylu'ya CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan sert yanıt geldi. Başarır, sosyal medya hesabından Soylu'nun üzerinde "Kriminal" yazan bir fotoğrafını paylaştı. Başarır notunda, "Hakkındaki yüzlerce iddiaya aylardır cevap verememiş suç işleri bakanına bak. Terbiyesiz adam, ülkede asayişi sağlamakla görevlisin ama uyuşturucu kaçakçılarından, cinsel suç faillerine kadar herkesle kirli ilişkilerin var. Hala daha utanmayıp seviyeni belli ediyorsun" dedi.