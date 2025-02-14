Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve iki CHP'li vekil, Fahrettin Altun'a tazminat ödeyecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Eski CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'e yönelik açılan tazminat davalarının sonuçlarını paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve iki CHP'li vekil, Fahrettin Altun'a tazminat ödeyecek
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.02.2025 - 17:40

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, CHP'li isimlere karşı açılan tazminat davalarının sonuçlarını duyurdu. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve eski CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir’in Altun’a tazminat ödemesine hükmedildi.

Mahkemenin kararına göre;

Canan Kaftancıoğlu 40 bin TL,

Kemal Kılıçdaroğlu 30 bin TL,

Sibel Özdemir 10 bin TL,

Veli Ağbaba ise 3 kuruş tazminat ödeyecek.


Etiketler: #Fahrettin Altun #CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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