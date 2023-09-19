Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu’nun yerine geçecek ismin tarifini verdi: ‘Çıtayı yükseltelim’

Yayınlanma: 19.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.09.2023 - 04:00

Yerel seçimlere az süre kala CHP’de bir yandan İstanbul il kongresi için gün sayılırken bir yandan da kurultay hazırlıkları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün İstanbul il merkezinde 39 ilçe başkanıyla bir araya geldi. Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul il başkanlığı profiline ilişkin Canan Kaftancıoğlu ile çıta yükseldiği, çıtayı daha da yükseltecek birisinin olması gerektiği düşüncesinde olduğu vurgulandı.

10 İSİM KONUŞULUYOR

CHP İstanbul il başkanlığı adaylığı için 10’a yakın isim olduğu, ön plana çıkan isimler arasında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Selçuk Sarıyar, eski İstanbul il başkanı Cemal Canpolat, Kağıthane ilçe başkanı Mehmet Ali Yüksel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen CHP PM Üyesi Onursal Adıgüzel ile Bahçelievler ilçe başkanlığı Özgür Çelik’in olduğu belirtiliyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nun tarifine göre çoğu ismin bu listeden elendiği, Kılıçdaroğlu’nun bazı isimlere sıcak bakmadığı konuşulanlar arasında.

İMAMOĞLU KANADINDAN ÖZGÜR ÇELİK ÖN PLANDA

Eski İstanbul il başkanı Cemal Canpolat’ın il başkanlığı için yeniden aday gösterilme olasılığının düşük olduğu ifade edilirken, daha genç ve örgütten gelen bir isim olması sebebiyle Selçuk Sarıyar’ın olma ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtiliyor. İmamoğlu kanadında ise Onursal Adıgüzel’e nazaran Özgür Çelik’in daha ön planda olduğu konuşuluyor. İstanbul il kongresinin ise 8 Ekim’de yapılması planlanıyor.