Kılıçdaroğlu, kahvehanede vatandaşları dinledi

Yayınlanma: 09.07.2023 - 23:04

Güncelleme: 09.07.2023 - 23:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Keçiören’deki bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi. Kahvehanedeki vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu’na, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı eşli etti.