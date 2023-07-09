Kılıçdaroğlu, kahvehanede vatandaşları dinledi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2023 - 23:04
Kılıçdaroğlu, kahvehanede vatandaşları dinledi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Keçiören’deki bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi. Kahvehanedeki vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu’na, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı eşli etti.


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