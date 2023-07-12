Kılıçdaroğlu ‘Merdan Yanardağ’ sorusuna yanıt vermedi

Yayınlanma: 12.07.2023 - 19:32

Güncelleme: 12.07.2023 - 19:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay’ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Atalay’ı ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Can Atalay’ın tutukluluğuna gösterdiği tepkinin yanı sıra “Gazeteciler içerde… Yeter ya…” diyen Kılıçdaroğlu TELE1 muhabiri Ceren Ural’ın TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile ilgili sorusuna ise yanıt vermedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Merdan Yanardağ’ın televizyon programında PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek "suçu ve suçluyu övme” ve “terör örgütü propagandası yapmak” gerekçeleriyle 25 Haziran'da resen soruşturma başlatmıştı.

Yanardağ, 27 Haziran'da, yayın esnasında kanalın ofisine gelen polis memurları tarafından yayın sonrasında gözaltına alınıp ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu savcılarından Ebru Baran Celep tarafından sorgulanan Yanardağ, 28 Haziran'da tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilmişti.

İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hâkimliği’nde Ramazan Çiçek’e ifade veren Yanardağ, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Yanardağ’ın tutukluğuna avukatı Bilgütay Hakkı Durna aracığıyla İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nde itiraz edilmişti. İtiraz, İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Mahkeme, itirazı reddetmenin gerekçesi olarak ‘kaçma şüphesi’ni göstermişti.

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gazeteci Merdan Yanardağ'ın katıldığı programda, "bölücü terör örgüt elebaşını övdüğü, yargı organlarını aşağıladığı, toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle TELE1'e, 7 gün yayın durdurma ve üst sınırdan idari para cezası vermişti.