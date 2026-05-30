Kılıçdaroğlu’na yakın CHP’li isimden dikkat çeken açıklamalar: Kılıçdaroğlu tekrar aday olacak mı?

Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alması beklenen isimlerden olan eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, tv100 yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuşoğlu, CHP'deki mevcut tablonun böyle bir dönemde yaşanmaması gerektiğini ifade ederek, "Böyle bir günde bunun olmaması gerekir. CHP’deki bu ayrışma ideolojik, düşünce bazlı veya seçmen tabanı açısından bir ayrışma değildir. Biz duygusal açıdan bölündük. Bunun giderilmesi lazım" diye konuştu.

"FETÖ AJANI DERKEN KİMLERİ KASTETTİĞİNİ BİLMİYORUM"

İstinaf kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Genel Merkez'deki konuşmasında "FETÖ ajanı" ifadelerine ilişkin Kuşoğlu, konuşmanın sert olduğunu belirtti. Kuşoğlu, "Bugünkü konuşması Kılıçdaroğlu’nun da söylediği gibi çok sertti. Konuşmasında ‘FETÖ ajanı’ diyerek kimleri kastettiğini bilmiyorum" ifadesini kullandı.

"BU AYRIŞMAYI ATLATABİLİRİZ"

CHP’nin içinde bulunduğu sürecin kişisel sebeplerle ortaya çıkan bir ayrışma olduğunu kaydeden Kuşoğlu, "Bu sadece kişisel sebeplerle olan bir ayrışma ve bunu atlatabiliriz. Göz göre göre bu konu gündeme gelirken bir şey yapılmadığı ve zamanında müdahale edilmediği için bugün mutlak butlan konusuyla karşı karşıya kaldık" dedi.

"KURUCU PARTİ OLARAK DEVLETE YÖN VERMEMİZ GEREKİRKEN BİZ NE YAPIYORUZ?"

CHP içindeki tartışmaların oturulup konuşulması gerektiğini ifade eden Kuşoğlu, şikâyette bulunanların da CHP’liler olduğunu hatırlattı.

Kuşoğlu, "Şikayette bulunan CHP’liler. Kararı hukuksuz da diyorsanız hukuki de diyorsanız oturup konuşmamız lazım. Neden ayrışıyoruz. Dünya yeniden yapılanıyor, bu bugünün meselesi değil. Almanya, İngiltere, Fransa, ABD… Orta Doğu zaten yanıyor. Atatürk Cumhuriyetimizi tüm dünya örnek alırken biz ne yapıyoruz. CHP kurucu parti ve devlete istikamet vermesi gerekirken biz ne yapıyoruz?" diye konuştu.

"MECLİS İÇTÜZÜĞÜ DEVREYE GİRECEKTİR"

Meclis’te salı günü partinin grup toplantısında kimin konuşacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Kuşoğlu, parti kurullarının oluşmasının ardından karar alınması gerektiğini belirtti. Kuşoğlu, "İnşallah hiçbir sorun olmaz. Bir parti disiplininden bahsediyorsak sayın genel başkanın görüşü doğrultusunda, parti kurullarının oluşmasından sonra alınacak karar doğrultusunda konuşmanın yapılması lazım. Bu konuda Meclis İçtüzüğü devreye girecektir ve ikilik olmaması için konu çözülecektir diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"KURULTAYIN NE ZAMAN OLACAĞI DA DİYALOG VE HUKUKLA ÇÖZÜLEBİLİR"

Kurultay sürecine ilişkin de konuşan Kuşoğlu, "Kurultayın ne zaman olacağı da diyalog ve hukukla çözülebilir. İki ismin birbirini arayıp ulaşamama durumu da kasıtlı bir konu değildi. Sonra görüştüler zaten" dedi.

Parti Meclisi üyeliklerine ilişkin sürecin de tamamlanması gerektiğini belirten Kuşoğlu, "Parti Meclisi üyelerinin bazılarının üyeliği düştü. Yedeklerden tamamlanması gerekiyor. Yani bayramın bitmesi ve sonrasında sürecin tamamlanması bekleniyor. Kurultay hukuken uygun zaman ne zamansa o zaman yapılacak" ifadelerini kullandı.

"MANSUR YAVAŞ DA CUMHURBAŞKANI ADAYI OLABİLİR"

Mansur Yavaş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir sorun olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Kuşoğlu, aralarında herhangi bir problem olmadığını bildiğini söyledi.

Kuşoğlu, "Siyaset böyledir. Parti birleştiğinde, ayrışma giderildiğinde Mansur Bey’in karşı tarafta olmasının bir sorun olacağını sanmıyorum. Aralarında herhangi bir problem olmadığını da biliyorum. Ancak son zamanlardaki mutlak butlan davasının parti içerisinde yarattığı gerilim siyasete de yansımış vaziyette" dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da değerlendirme yapan Kuşoğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı için en iddialı kişiyi aday göstereceğiz tabii ki. Bu kişi şartlar uygun olursa Mansur Bey de olabilir" ifadelerini kullandı.

"KEMAL BEY GÖREVDEN KAÇMAZ AMA TEKRAR ADAY OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olup olmayacağına ilişkin de Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu’nun görevden kaçmayacağını ancak tekrar aday olacağını düşünmediğini söyledi. Kuşoğlu, "Bugünkü konuşmasında 78 yaşındayım dedi ve partimle ilgili görevlerimi yerine getirmek için buradayım dedi. Şartlar gerektirirse böyle bir durum söz konusu olabilir belki ama biz CHP olarak en uygun adayı belirleyip aday gösteririz. Kemal Bey görevden kaçmaz ama tekrar aday olacağını düşünmüyorum" dedi.

"SON SEÇİMLERDEKİ BAŞARIDA KILIÇDAROĞLU’NUN KATKISI YOK DİYEMEYİZ"

Özgür Özel’in "Yıllar sonra birinci parti olduk" söylemine de değinen Kuşoğlu, son seçimlerde elde edilen başarıda Kılıçdaroğlu’nun da katkısı olduğunu ifade etti. Kuşoğlu, "Son seçimlerdeki siyasi başarıda Kılıçdaroğlu’nun katkısı yok diyebilir miyiz, diyemeyiz. 2019 seçimlerinde de ciddi başarı elde ettik. 2024 seçimlerinde de Sayın Kılıçdaroğlu bir mitingde 400’ün üzerinde belediyenin alınacağını söyledi ve nitekim öyle de oldu" diye konuştu.

"CHP'DE KASAYI DAHA TESLİM ALMADIK"

Partinin mali işleyişiyle ilgili Kuşoğlu, "CHP’de kasayı teslim almadık. Ödemeleri yapabilmemiz için noterden imza sirküleri alınmalı. Bunun için de MYK’nın belirlenmesi, kadroların oluşması lazım. O da bayramdan sonra. Bugün genel merkezdeki bayramlaşmaya da hiçbir partiliyi davet edemedik. Sağ olsunlar tamamen kendi imkânlarıyla geldiler" dedi.

"AYRIŞMAMIZ DOĞRU DEĞİL, BİR ARAYA GELMEMİZ ŞART"

Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesi hazırladığı iddialarının sorulması üzerine, CHP’nin kurumsal bir parti olduğunu belirterek, kararların yetkili organlar tarafından alınacağını söyledi.

"Yeni parti" iddialarına da değinen Kuşoğlu, "Bunları konuşmak için daha çok erken. İnşallah öyle bir hamleye de yeltenmezler. CHP’nin bugün 30 kadar belediye başkanı AK Parti’ye geçmişken, Türkiye ve dünyanın hâli ortadayken ayrışmamız doğru değil. Bizim bir araya gelmemiz şart" ifadelerini kullandı.